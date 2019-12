Deze in Zoetermeer wonende oosterse diamant (17) houdt van Holland, maar verloor haar hart aan Libanon

Hoezo moet Beiroet weer worden zoals het was, Nourhan?

,,Tijdens de Libanese Burgeroorlog, die woedde van 1975 tot 1990, werd de stad verwoest. Waarom die oorlog, vraag je je af. God only knows. Beiroet was het Parijs van het oosten. Gelukkig is het historische centrum gerestaureerd. Of het weer wordt zoals het was? Ik weet het niet.''