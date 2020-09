Deze Indische jongen uit Den Haag betoverde internationaal, toch is hij vergeten

In deze nieuwe kruid­nootjes­win­kel hebben ze zelfs bier met kruidnoots­maak

1 september De eerste storm hebben we achter de rug en de temperatuur is gedaald: tijd dus om kruidnootjes in te slaan! En dat kan nu ook in een gloednieuwe kruidnotenwinkel aan de Spuistraat, waar ze niet alleen de krokante versnaperingen verkopen, maar ze zelfs kruidnotenbier hebben.