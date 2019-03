Deze Intertoys-filialen in de regio sluiten wél

Het gaat om de vestiging aan de Troelstralaan in Delft, de Willemstraat in Rijswijk en de Florence Nightingalelaan in Zoetermeer. Morgen begint de opheffingsuitverkoop in deze zaken. Het huidige personeel blijft volgens de speelgoedgigant voorlopig in de filialen werkzaam. De keten telt nu nog 3200 medewerkers: voor de helft blijft ongeveer een baan over.



Of andere zaken in de regio het gaan halen, is nog maar de vraag. Vanochtend werd bekendgemaakt dat Portugese speelgoedspecialist Green Swan de keten in afgeslankte vorm overneemt. Die wil ongeveer 220 winkels openhouden, maar of dat aantal gehaald wordt, is afhankelijk van onderhandelingen met verhuurders en franchisenemers. In totaal heeft Intertoys 286 eigen vestigingen en nog eens honderd die in handen zijn van franchisers.



