Deze Italiaan komt op de plek van Jamie’s Italian aan Grote Marktstraat

De mediapartner, die al een blik heeft weten te wagen in de zaak, stelt dat er nog weinig verandering aan het interieur te zien is. Wel prijkt de naam van de nieuwe eigenaar op het glas: Fratelli City gaat het Italiaanse restaurant heten.

Jamie's Italian

In april werd bekendgemaakt dat Jamie's Italian de coronacrisis niet zou gaan overleven. ,,Het uitblijven van omzet door de coronacrisis in de afgelopen weken en het uitblijven van omzet in de komende weken, mogelijk zelfs maanden in combinatie met het doorlopen van de vaste lasten, heeft ervoor gezorgd dat wij geen verdere toekomst zien voor onze restaurants’’, zo liet het restaurant van ‘the naked chef’ Jamie Oliver in april dit jaar weten.