Deze juf is verkozen tot ‘fietser van jaar’: ‘Als iedereen was zoals Brauns, stond er niemand meer in de file’

De ‘fietser van het jaar’ won geen olympische medaille noch brak ze een record. Ze is gewoon een Wassenaarse juf die dagelijks de fiets pakt om naar haar werk in Den Haag te gaan. Andrea Brauns (47) is juf op de Bernardusschool aan de Ruychrocklaan in het Benoordenhout. Een school waar niet alle kinderen van huis uit leren fietsen. ,,Daarom heb ik al heel wat rondjes gerend naast een kinderfietsje op het schoolplein’’ zegt de juf die ook voor oudergesprekken in Rijswijk, of een boodschap in The Mall of the Netherlands, niet haar auto maar de fiets pakt.