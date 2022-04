Deze kat klimt liever backstage de klimmuur: ‘Pas na twee uur liet hij zich vangen’

In de lente halen katten altijd gekke capriolen uit, zo is de ervaring van de medewerkers van Dierenhospitaal & Dierenambulance Den Haag e.o. Dit keer ontvingen zij een melding van een poes die al twee dagen achter een hoge klimwand zat. Haal die er maar eens uit...

Vrijwilliger Joshua ging de uitdaging aan en klom de wand in, de achterkant wel te verstaan. ‘Samen met Samantha ging ik eerst bij de klimmuur een kijkje nemen’, schrijft hij op de facebookpagina van de organisatie. ‘Inderdaad zagen we een kat in de ruimte achter de klimwand. Het was er donker en stoffig en vooral heel erg smal. In overleg met het bedrijf besloten we om voor openingstijd het dier te vangen. Het plan was om de kat naar het andere einde van de klimwand te dwingen, waar Samantha hem stiekem zou opwachten en vangen.’

Daar was de kat het helemaal niet mee eens, het dier was zijn ‘vangers’ elke keer te slim af. Lenig en klein als hij was, sprong hij steeds hoger en verder. ‘Uiteindelijk gaven we ons gewonnen en hebben toch maar een vangkooi geplaatst met wat voer en vers drinkwater. De kat zou toch inmiddels wel honger en dorst hebben, vooral in die warme omgeving.’

Dierenasiel

Na twee uur was het raak. ‘We hebben de kat opgehaald en gekeken of hij gechipt was. Dat was niet het geval. Hij moest dus toch tijdelijk naar het dierenasiel, totdat het baasje kon worden opgespoord of zichzelf zou melden. De kat maakt het gelukkig goed en wacht op hereniging met zijn baasje.’

