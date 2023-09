Deze man is zo eerlijk tegen agenten dat hij voorlopig achter slot en grendel moet doorbrengen

Vraag bij het nieuws Geld inzamelen via crowdfun­ding is leuk, maar hoeveel blijft er uiteinde­lijk van over?

De snackbar in Houtwijk van de in januari vermoorde ondernemer Wei Chen is nog altijd gesloten. Zijn weduwe Xiao overleefde de aanval, maar haar werk hervatten is nog ondenkbaar. Vrienden en familie begonnen daarom een crowdfunding om haar financieel te steunen, en die actie is een groot succes. Maar hoeveel blijft er eigenlijk van zo’n inzameling over?