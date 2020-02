Deze man schoot op de Poolse supermarkt op het Lorentzplein

Omwonenden werden vorige week wakker van glasgerinkel. In de eerste instantie werd gedacht dat een inbreker bezig was bij de winkel. Later bleek dat de winkel met een vuurwapen werd beschoten .

Het was niet de eerste keer dat de supermarkt werd beschoten. Dat gebeurden ook op woensdag 6 november toen de zaak net een maand open was.

Het onderzoek naar de beschietingen is nog in volle gang. ‘Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070’, benadrukt de politie vandaag.