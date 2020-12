Deze mannen sneuvelden voor Den Haag, wij gaven ze een gezicht

Gestorven voor onze vrijheid

,,De lichtjesavond vindt plaats in heel Nederland’’, weet Braad. ,,Overal waar gesneuvelden liggen worden op kerstavond kaarsjes ontstoken. Ik doe dat, samen met Ton Bos, hier op de Algemene Begraafplaats. Het voelt goed om dit te kunnen doen. Veel jongens die hier liggen, waren nog maar 18, 19 of 20 jaar. Ze zijn gestorven voor onze vrijheid. Toen we vijf jaar geleden met de lichtjesavond begonnen waren Ton en ik maar met z’n tweeën. ‘Maakt niet uit’, zeiden we. ‘Al blijven we met z’n tweeën. We doen het voor die mannen’. Maar nu komen er elk jaar gelukkig meer mensen. Vorig jaar kwamen veel ouders met kinderen. Dat was hartverwarmend’’, zegt Braad.