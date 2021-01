Deze mensen doen toch aan een nieuwjaarsduik: op eigen houtje, thuis of in de zee

Hagenaar mag oudjaar van rechtbank, ondanks burenruzie, thuis vieren

30 december ,,Kan ik toch nog een oliebolletje op de bank eten.” Hagenaar Mario S. (51) was woensdag blij als een kind dat hij van de Haagse rechtbank oudjaar toch thuis in zijn woning bij het Zuiderpark in Den Haag mag vieren. Hij zit al drie maanden in voorarrest nadat een burenruzie in september compleet uit de hand liep.