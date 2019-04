Deze mensen uit regio Den Haag hebben een lintje gekregen

Vorig jaar kregen 2912 mensen een koninklijke onderscheiding, het jaar ervoor 2818 mensen. In 2016 werden 2755 mensen gedecoreerd. De lintjesregen is traditiegetrouw op de laatste werkdag voor Koningsdag. De betrokkenen, merendeels vrijwilligers die zich al jaren hebben ingezet, worden vaak onder valse voorwendselen ergens heen gelokt. Daar krijgen ze de decoratie opgespeld door de burgemeester, namens de koning. Dit zijn de mensen uit Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Voorschoten die een lintje hebben gekregen.

Mevrouw M. Zuijderhoudt heeft een langere lijst aan bestuurlijke taken dan wie ook van alle gedecoreerden dit jaar in Den Haag. Zij is daarnaast ook nog ondernemer, consultant en trouwambtenaar. Een kleine greep: voorzitter Stichting Ronald McDonald Den Haag en Delft, voorzitter Theater Diligentia en Pepijn, Commissielid Perscentrum Nieuwspoort, Bestuurslid Fonds Slachtofferhulp.

Mevrouw D. Zhu is in haar werk als weinig anderen in staat om Europese en Chinese leiders in het zakenleven aan elkaar te koppelen, op een manier waar alle betrokken wel bij varen. Zij is onder andere bestuurslid en voorzitter van de HR werkgroep bij de Benelux Chamber of Commerce .

De heer F. Nugteren werd kort geleden nog benoemd tot erelid van de NVVE, de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. De Haagse tandarts is oprichter en bestuurder van de tandheelkundige spoeddienst Haaglanden en verder medeoprichter van de Stichting Dak- en Thuislozen. Tevens is hij voorzitter van tennisclub De Metselaars.

De heer W. Koole is bestuurslid van Stichting Gilde Nederland, een koepelorganisatie die de belangen behartigt van zo’n 50 lokale gilden, waarin vrijwilligers hun kennis en ervaring overdragen aan ambachtslieden. Verder was hij de drijvende kracht achter SamenSpraak, waarbij vrijwilligers anderstaligen helpen om (beter) Nederlands te leren spreken.

De heer G.L. (Gilles) Hondius heeft sinds 2004 meer dan 300 kunstzinnige en wetenschappelijke projecten financieel ondersteund, in binnen- en buitenland als oprichter en voorzitter van de Stichting Gilles Hondius Foundation. Voorts is hij oprichter van het Wijkberaad Van Stolkpark en heeft hij een adviserende rol binnen de Benjamin Britten International Violin Competition.

De heer H.W. de Boer - ooit politiechef en diplomaat - is na zijn pensionering zo mogelijk nog actiever dan ervoor. Bijvoorbeeld als voorzitter van de Stichting Golf Ockenburgh, als adviseur bij ROC Mondriaan en als lid van het College van Afgevaardigden bij Sociëteit De Witte. Verder zet hij zich in voor sportverenigingen als ADO Den Haag en hockeyvereniging Craeyenhout.

Mevrouw A.H. Aries-Telkamp is niet alleen mantelzorger, maar ook collectant voor de Nederlandse Hartstichting en vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem, bij Stichting Paardrijden voor Gehandicapten Manege Madurodam en bij Stichting Paardrijden voor Gehandicapten Manege Madurodam.

De heer H. Barnhard was tot eind 2008 in het dagelijkse leven werkzaam als bouwkundige bij een grote woningcorporatie in Den Haag en had ook toen al een grote liefde voor het orgel als bouwkundig en technisch ‘object’. Het leidde tot een functie als secretaris van het Haags Orgel Kontakt (HOK).

De heer J.K. van den Boogaard kan eveneens bogen op vele bestuurlijke activiteiten binnen diverse kerkgemeenten. Tot voor kort was hij voorzitter van Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg. Tevens maakt hij zich in hetzelfde stadsdeel sterk voor onder andere Bewonersvereniging Bosweide.

De heer Ch. Boom wordt onderscheiden wegens grote verdiensten in met name het onderwijs, als docent op het Mondriaan College en als voorzitter van de Ouderraad op de Jan Campertschool.

De heer B.R. Bouwman laat zich sinds jaar en dag kennen als een vrijwilliger bij Haagse en landelijke sportvereningen. Zoals Zwem- en Polovereniging HZZIAN. Ook is hij mede-oprichter van het zogenoemde ‘Sterrenplan’ van de KNZB.

De heer J.D. de Bruijn geldt in Wateringse Veld als een spin in het web van tal van organisaties. Zoals het Bewonersplatform, het Buurt Interventieteam en het Burgerschapspanel.

Mevrouw C.J.W. de Bruijn-Buijs geldt als een drijvende kracht binnen het vrijwilligerswerk op uiteenlopende terreinen, zoals De Zonnebloem, de klaverjasclub en VNB Nationale Bedevaarten.

De heer S.S. Chander is voor rouwenden in de Hindoestaanse gemeenschap in Den Haag een geestelijk leidsman. Ook is hij voorzitter van de Cliëntenraad Zorgcentrum Transvaal Dagverblijf Oudere Surinamers.

De heer J. Ditewig maakt veel tijd vrij voor het christelijke verenigingsleven. Denk aan diverse functies voor de kerkenraad en het kerkelijk bureau van de Hervormde gemeente Delft en Wateringen.

Mevrouw E.J.C. de Gaay Fortman, dochter van de voormalige minister van binnenlandse zaken, wordt onderscheiden op grond van haar talrijke bestuurlijke taken. Bij onder andere de stichtingen Heilige Driehoek, het Sint-Oelbertgymnasium. De heer F.J. Gallast wordt gedecoreerd voor ondermeer zijn vrijwilligerswerk bij Haagse sportverenigingen. De man die in het dagelijks leven carrière maakte als topambtenaar bij het Ministerie van Justitie is daarnaast collectant voor de Nierstichting en mantelzorger voor zijn echtgenote.

De heer A. (Arie) De Joode is als vrijwilliger actief voor woonzorgcentrum WZH Rustoord. Niet alleen als voorzitter van de menucommissie, ook als vrijwilliger bij de soos. Verder dankt hij zijn onderscheiding aan zijn werk als penningmeester bij Zendingsbazaar PGV en zijn inzet bij de ontwikkeling van de Protestantse Gemeente Leidseveen.

De heer C. Kaas toont in zijn vrijwilligerswerk dat hij een groot hart heeft voor minderbedeelden. Denk aan zijn inzet voor onder andere Amnesty International, het Straatpastoraat en de Bergkerk.

Mevrouw L.M. Klomp-Zijderveld dankt haar koninklijke onderscheiding aan haar vrijwilligerswerk bij Jonker Frans, een woonzorgcentrum op een centrale plek in de wijk Regentesse- Valkenboskwartier.

De heer B. Lachhab weet volgens zijn collega’s bij Haaglanden Resto van Harte als geen ander mensen met elkaar in verbinding te brengen. En dat allemaal onder zijn motto: ‘in het geluk van anderen heb ik mijn geluk gevonden’.

De heer E. van der Meer dankt zijn onderscheiding aan de tijd die hij gestoken heeft in de Haagse Stichting voor Gehandicapten (EvG), gevestigd overigens in Leidschendam. De stichting helpt bij de organisatie van sportevenementen voor deze doelgroep.

De heer R.J.F. Mulder is vrijwilliger zeer betrokken bij de Parochie Maria Sterre der Zee. Daarnaast maakt hij tijd vrij om de Wijkbus Mariahoeve te besturen.

Mevrouw E.M. de Molle-van den Nouweland heeft zich vele jaren ingezet voor telefooncirkel Stichting Mooi. De telefooncirkel is er voor iedereen die behoefte heeft aan regelmatig contact, bijvoorbeeld omdat het ontbreekt aan mogelijkheden om anderen te ontmoeten als gevolg van leeftijd, handicap of ziekte.

De heer M.W. Pollie zet zich in Scheveningen en omgeving in voor onder andere het Astma Fonds Den Haag en Volharding Leidt tot het Doel. Laatstgenoemde zangvereniging stelt zich als doel: ‘mede te werken aan de verbetering van het kerkgezang en aan de uitbreiding van het Koninkrijk des Heren’.

De heer A. Toet dankt zijn onderscheiding aan zijn inspanningen als vrijwilliger en bestuurder bij Wijkgemeente Duindorp, als ook zijn werk als lid van de Centrale Kerkraad Scheveningen en andere bestuursfuncties.

De heer J.Th. de Wit heeft uiteenlopende bestuurlijke functies vervuld bij Die Haghe, de Haagse voetbalvereniging waar volgens de website ; prestaties en gezelligheid hand in hand gaan’. Momenteel is hij penningmeester.

Mevrouw M.A.J. Witsen Elias wordt gedecoreerd als blijk van waardering voor haar inzet als gastvrouw bij zowel Wijkcentrum ‘t Klokhuis als de Duinzichtkerk. Voorts is zij medewerkster van het Meldpunt van Wijkbus Stap In.

De heer L.A.G.M. Wulffers is als wedstrijdleider en bestuurslid van onder andere de Haeghe Ooievaar in de schaakwereld een gewaardeerde kracht, zo bleek al toen hij in 2012 tot schaakvrijwilliger van het jaar werd uitgeroepen.

Mevrouw Z. Türker-Yediler is vanuit haar achtergrond zeer berokken bij de Stichting Multicultureel Ontmoetingcentrum en Turks-Nederlandse organisaties. En ook zet zij zich in voor het landelijke Chinees Nieuwjaar Feest.