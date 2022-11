Deze met de zon meedraaiende ‘energiefabriek’ kan zoveel meer dan een simpel zonnepaneel

Technische Dienst Wetenschap­pers kijken bij ontwikke­ling van mi­ni-dro­nes kunst af bij moeder natuur

Drones worden steeds vaker en op veel verschillende manieren ingezet. In specifieke gevallen zijn hele kleine drones handig, maar hoe kleiner de drones zijn, hoe lastiger het is om ze genoeg sensoren en rekenkracht mee te geven. Wetenschappers van de TU Delft hebben nu een theorie ontwikkeld die wordt gezien als een belangrijke stap in de creatie van heel kleine, autonome drones.

