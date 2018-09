Deze monumenten moet je zien: Ga kelder Ridderzaal in of bekijk bunkers

In Den Haag zijn maar liefst 2250 beschermde monumenten te vinden en 20 beschermde stadsgezichten. Vandaag openen 77 gebouwen zijn deuren dit weekend, genoeg te zien dus. Zoveel keus, maar dus ook evenveel keuzestress. Wij helpen je een eindje op weg.



De monumenten zijn onderverdeeld in categorieën. Geïnteresseerd in een industrieel uitje? Neem dan bijvoorbeeld een kijkje bij Distilleerderij Van Kleef aan de Lange Beestenmarkt of ga langs bij het Openbaar Vervoermuseum aan de Parallelweg. Beide locaties zijn zaterdag en zondag open.



Kantoorgebouwen bezoeken? Ook dat kan. Ga langs bij Recht voor de Rechtspraak aan de Kneuterdijk, neem een kijkje bij het Nutshuis aan de Riviervismarkt of loop binnen in de Tempel aan het Prins Hendrikplein. Deze drie locaties zijn alleen zaterdag open.

Volledig scherm Kelder Ridderzaal. © Open Monumentendag

Kelder

Als je meer van kastelen houdt, ga dan langs bij Villa Ockenburgh aan de Monsterseweg (zondag open) of ga naar de Ridderzaal op het Binnenhof (zaterdag open). Als je dan toch bij de Ridderzaal bent, neem dan vooral ook een kijkje in de kelder (zaterdag en zondag open). Vervolg je weg dan naar de Tweede Kamer en de Eerste Kamer (beide locaties alleen zaterdag open).



In de categorie ‘ontspanning’ vind je monumenten als Hotel des Indes aan het Lange Voorhout terug (zondag open) en Theater de Nieuwe Regentes (zaterdag en zondag open).



Klinken deze locaties allemaal een beetje afgezaagd en ben je klaar voor het ‘echte’ werk? Ga dan naar verschillende bunkers in Den Haag. De commandopost aan de Badhuisweg opent zijn deuren zondag, en ook bunkercomplex Widerstandsnest in Kijkduin is zondag te bezichtigen. Bovendien is de Luchtwachttoren aan het Zwarte Pad te zien. Als je dan nog niet genoeg geschiedenisverhalen tot je hebt genomen, ga dan door naar de Gevangenpoort.

Informatie