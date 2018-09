Deze Nederlander stond al voor Glennis Grace in finale AGT

Hij zegt stiekem een beetje jaloers te zijn op alle media-aandacht die momenteel uitgaat naar Glennis Grace en haar finaleplaats in America's Got Talent. ,,Ik ben net zo ver gekomen als waar zij nu staat'', zegt hij. ,,Glennis Grace is natuurlijk al een bekende Nederlandse en een zangeres met zo'n stem trekt sowieso meer aandacht dan een choreograaf. Daar komt ook nog het verhaal bij van de alleenstaande moeder. Toen ik meedeed in 2014 was ik nog erg onervaren. Van pr had ik geen kaas gegeten.''