Deze oorlogsschatten lagen gewoon op zolder en schitteren nu in het museum

Op tafel staat een zwaar blik. Het is tot de rand toe gevuld met koekjes en bijna niet te tillen. Verpakt in oktober 1944, vermeldt het etiket. Na de bevrijding werd het blik door de geallieerden gedropt boven Den Haag, maar het ontsnapte aan de aandacht van de uitgehongerde bevolking. Tientallen jaren lag het vervolgens op een zolder, totdat de vinder besloot om het af te staan aan Museon. Dit in het kader van de actie ‘Niet weggooien’.



Gisteren was het weer tijd voor een nieuwe editie van het jaarlijkse evenement, dat een beetje aan het tv-programma Tussen kunst en kitsch doet denken. Zij het dat het hier meestal gaat om spullen die tijdens een verhuizing op zolder worden gevonden, of die in kelders van particulieren onder het stof vandaan worden gehaald. Spullen uit de Tweede Wereldoorlog, die het verdienen om bewaard te worden. Waar kan dat beter dan in een museum?



Dat vindt ook Yvonne Schenke, die met haar man Wim Schook in de ontvangsthal van Museon aanschuift bij conservator Frits van Rhijn. Terwijl Schook (74) met een plechtig gebaar een dikke, groene ordner in de richting van de conservator schuift, steekt zijn vrouw (71) van wal: ,,Het is een plakboek. Van mijn vader, Jaap Wanders.



Hij maakte in februari 1945, aan het einde dus van de oorlogswinter, een barre fietstocht van zijn woonplaats Den Haag naar Drenthe. Om daar, bij de boeren, iets van eten te halen voor mijn moeder, met wie hij net was getrouwd. En die tocht heeft mijn vader heel minutieus beschreven.’’