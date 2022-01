Deze plek heeft een primeur en verbiedt sportvissen met lood: ‘Het is zeer schadelijk voor de natuur’

Het initiatief in Midden-Delfland is onderdeel van de Green Deal Sportvisserij Loodvrij, een programma dat is opgezet om het loodgebruik in de hengelsport terug te dringen. De maatregel ging in op 1 januari en is opgezet door hengelsportvereniging SportVisserijBelangen Delfland (SVDB) in samenwerking met Sportvisserij Nederland Vislood. Lood wordt nu nog gebruikt als verzwaring tijdens het vissen of als werpgewicht, maar de loden stukjes blijven vaak achter in het water. ,,Het is zorgwekkend, want het is heel giftig”, legt Marcel Belt (41) van het Hoogheemraadschap Delfland uit. ,,Sommige vissen krijgen stukjes lood direct binnen. Dat is gewoon slecht.”