Deze restaurants uit de regio behoren volgens Lekker500 tot de top van Nederland

Drie restau­rants in Haagse regio krijgen Michelin-ster, eerste keer voor ‘t Ganzenest

Vandaag zijn de nieuwe Michelin-sterren voor 2022 uitgereikt en in de Haagse regio zijn er dit jaar drie gelukkigen. Restaurants Calla’s in Den Haag, Aan de Zweth in Schipluiden en ‘t Ganzenest in Rijswijk kregen alle drie één ster bij de uitreiking in het DeLaMar Theater.

30 mei