Deze specialisten redden zwaar beschadigde ogen met een nieuwe opvouwbare kunstlens

Berg afval vliegt in brand in loods op industrie­ter­rein

9:19 In een loods op een industrieterrein aan de Prisma in Den Haag is vanochtend brand ontstaan in een berg afval. Volgens Brandweer Haaglanden kwam er zwarte rook uit de loods toen het personeel aankwam. Ze begonnen direct met blussen en hebben hiermee erger weten te voorkomen volgens de brandweer.