'Deze staking gaat, hoe dan ook, om meer dan de leraren alleen'

Plan betaald parkeren zet kwaad bloed

11:11 Wethouder Tom de Bruijn (D66) wil per se vanaf 30 november betaald parkeren invoeren in het Haven-, Geuzen- en Statenkwartier. Dit ondanks verzoeken van een aantal raadsfracties om dit uit te stellen tot bijvoorbeeld april of mei volgend jaar. Ook tal van bewoners liepen gisteren tijdens de commissie leefomgeving te hoop tegen het plan.