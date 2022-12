Deze start-up helpt organisaties om kennis te behouden: ‘Wiel te vaak opnieuw uitgevonden’

ME grijpt in bij onrust in Schilders­wijk na winst Marokko, noodbevel van kracht en vier aanhoudin­gen

Honderden mensen zijn zaterdagavond de straat opgegaan in Den Haag na de nieuwe WK-stunt van Marokko tegen Portugal in Qatar. Het was enige tijd onrustig rondom de Vaillantlaan in de Schilderswijk, meldde de politie. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en er was een noodbevel van kracht voor een deel van de wijk. In totaal hield de politie vier personen aan.

