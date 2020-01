Deze straat in Den Haag mag zich een jaar lang de schoonste van de stad noemen

Biografie op komst over Haagse voetballer en trainer Sjaak Polak

11:04 Hij is in deze krant vaak beschreven. En telkens in een variant op dezelfde bewoordingen. Dat hij zoveel op zichzelf lijkt. Dat zijn enthousiasme zo aanstekelijk werkt. En dat hij een hart van goud heeft. Dus vroeg of laat moest het er van komen: een biografie over de Haagse voetballer Sjaak Polak.