Deze straat was decor in tal van beroemde films

Fietsers opgelet! Nieuw rondje om de kerk

Den Haag was in de jaren 50 en 60 befaamd om de tientallen wielrencriteriums die er gehouden werden. Bekendst was de Ronde van Capitol, die stopte in 1995. Maar er is nu een nieuw rondje om de kerk (en) terug, dankzij het Haags Gemeentearchief.

26 oktober