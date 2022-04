Deze tandartsen helpen je gratis van pijn af en Amerikaanse NBC-verslaggever lyrisch over Den Haag

Top-10Om ervoor te zorgen dat ondanks de prijzige mondzorg de minder rijken niet met pijn in hun mond blijven rondlopen, helpen deze tandartsen je hier gratis van af en Amerikaanse NBC-verslaggever is lyrisch over Den Haag. Dit zijn onze best gelezen verhalen van de afgelopen week.

Deze tandarts helpt je gratis van kiespijn af

Mondzorg kan nogal prijzig zijn. Veel mensen die minder te besteden hebben kiezen er dan ook voor om een bezoekje aan de tandarts zo lang mogelijk uit te stellen, met soms nare pijn tot gevolg. ,,Je moet eens weten hoeveel mensen iedere dag ibuprofen slikken om maar naar hun werk te kunnen gaan.” Het is een onacceptabele situatie volgens tandarts Mahdi Khalilzada (30), hij helpt daarom minder rijken deze maand gratis van de pijn af.

Colombiaan vermoord: gigolo Deybi (24) ‘drogeerde en wurgde’ landgenoot (48)

De verdachte van de moord vorig jaar op een 48-jarige Colombiaan in de Van der Vennestraat was zijn gigolo. Dat zegt althans Sharita Bhulai, de advocaat van de verdachte (24), die net als het slachtoffer uit Colombia komt. Volgens justitie wilde de twintiger de diefstal van sieraden en een mobieltje verbergen.

Meghan Markle naar huis gevlogen om bij kinderen te zijn

Meghan Markle heeft Nederland verlaten. Volgens meerdere internationale media is de vrouw van de Britse prins Harry eerder dan haar man naar huis gevlogen om bij haar kinderen Archie en Lili te zijn. Eerder werd al bekend dat Markle niet tijdens de gehele Invictus Games in het Haagse Zuiderpark aanwezig zou zijn.

Amerikaanse NBC-verslaggever lyrisch over Den Haag

Hoda Kotb raakt er maar niet over uitgepraat: haar bezoek aan Den Haag, waar zij aanwezig was bij de Invictus Games. De verslaggever van de Amerikaanse tv-zender NBC is lyrisch over de hofstad waar mensen in plaats van ‘bellen met hun telefoon een ijsje eten...’ ,,It’s amazing!”

Hond bijt voor de tweede keer andere hond dood

Een hond is donderdagavond dood gebeten door een andere hond in de Haagse wijk Mariahoeve. Het is al de tweede keer dat de bewuste hond een andere hond doodbijt. Daarom heeft de politie besloten om het dier in beslag te nemen.

Auto op z’n kant voor vol terras in Rijswijk

Een auto is vanmiddag op zijn zijkant beland aan de Volmerlaan in Rijswijk. Volgens de politie gebruikte de bestuurder van de auto een ‘gordeltruc’, waardoor de auto niet gaat piepen als de bestuurder geen gordel om heeft. Een vol terras was getuige van het ongeluk.

Shary-An blikt terug op The Voice of Holland

Ze deed mee in het allereerste seizoen van The Voice of Holland en schopte het tot de halve finale. Nu, 11 jaar later en kort na de lancering van haar Nederlandstalige EP ‘Ode aan de liefde’, weet de Haagse zangeres Shary-An nog goed hoe dat destijds voelde: ,,Ik ging kapot van de zenuwen.’’

Wereld ontdekt ‘mooi en charmant’ Den Haag dankzij Harry en Meghan

Zeven dagen lang stond het Zuiderpark in Den Haag in het teken van de Invictus Games: het sportevenement van de Britse prins Harry voor gewonde en zieke militairen en veteranen. Het levert Den Haag internationaal behoorlijk wat extra bekendheid op. ,,Dacht dat de stad een militaire academie was.’’

Deze foto gaat de wereld over

Een foto van een intiem moment tussen Jelle van de Steen en prins Harry gaat de wereld over. Harry wilde de rolstoelbasketballer dolgraag ontmoeten, vanwege zijn bijzondere toewijding aan zijn sportteam op de Invictus Games in Den Haag.

Notenkraam moet plotsklaps de markt van ‘s-Gravenzande verlaten

De notenkraam van Arie Evers moet plotsklaps de ‘s-Gravenzandse markt verlaten. Gemeente Westland heeft na anderhalf jaar de vergunning ingetrokken omdat deze ‘foutief zou zijn verleend’. Trouwe klanten zamelen handtekeningen in. ,,Dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

Bekijk hieronder de nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.