‘Deze tuin werkt als een magneet’

Hindoes mogen eindelijk ‘legaal’ bloemen offeren in Hollandse wateren: ‘We kregen hier boetes voor!’

24 september Het offeren van bloemen, rijst of andere biologische spullen is een belangrijk onderdeel van de hindoecultuur. Dat gebeurt normaal gesproken door die zaken in het water te gooien en zo terug te geven aan de natuur. Maar in Nederland mag dat niet zomaar en gebeurde het stiekem. In Den Haag hebben ze nu een oplossing gevonden.