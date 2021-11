Deze uitvinding maakt wc’s schoner dan ooit, zonder agressieve schoonmaakmiddelen

Nadat je na een schoonmaaksessie de wc doorspoelt, belanden de chloor en de bleek en alle andere middeltjes in het riool en met een beetje pech zelfs in de natuur. Lang staan we daar niet bij stil. Als de wc maar schoon is. En dat is nog niet alles. Al die miljarden liters chloor en andere milieubelastende schoonmaakmiddelen moeten ook geproduceerd worden, net als de plastic flessen waarin ze verkocht worden. Al met al een vervuilende bezigheid. Dus er valt hier de nodige winst te halen, onder meer in rioolwaterzuivering en afvalverwerking.