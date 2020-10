Deze video tovert een lach op je gezicht: oude man showt danskunsten bij straatmuzikant in Den Haag

De bijzondere ontmoeting tussen de man en de straatmuzikant vond vorige week plaats. Een video van het intieme optreden heeft inmiddels een vlucht genomen op sociale media en is nationaal én internationaal een grote hit. Vooral de band tussen de oude man en de straatmuzikant wordt bejubeld, maar ook de soepele heupen van de zichtbaar oudere man worden fantastisch bevonden.

,,Omdat alles nu klote is: bekijk deze twee mannen”, zo schrijft Rex Chapman bij de video op Twitter. Onder zijn tweet verschijnen duizenden en duizenden reacties. ‘Dit noemen we onder vrouwen ‘marriage material’. Er is niets beter dan een man die kan en wil dansen’ en ‘leeftijd is alleen maar een getal, niet een manier van leven. Fantastisch!’ zijn enkele van de alleen maar positieve geluiden.

De Spaanse straatmuzikant Borja Catanesi vindt de reacties fantastisch. Op deze regenachtige middag werd hij gegrepen door het bijzondere moment. ,,Als je deze ontmoetingen kunt creëren, is dat heel bijzonder”, vertelt hij aan de telefoon. ,,Ik had een heel intense connectie met deze man. Het moment gebeurde gewoon. Hij gooide zijn tas neer en begon heel hard te dansen, met zijn wandelstok in de hand.”

Sinds april dit jaar woont de uit Valencia afkomstige muzikant in Eindhoven - hij is de liefde achterna gegaan - en sindsdien toert hij door Nederland met zijn muziek. Hij is een professioneel straatmuzikant, zo vertelt hij, en maakt met regelmaat dit soort momenten mee. Dat doet hem veel. ,,Mijn muziek moet mensen blij maken”, vindt hij.

Wie deze oudere dansheld is, weet de muzikant niet. ,,We hebben nog even gepraat en ik heb mijn kaartje gegeven. Daarna was hij weg. Wij deelden samen een bijzonder moment, en daar gaat het om.”

Oude man gaat los op muziek van straatmuzikant in centrum Den Haag.

