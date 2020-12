Deze vijf bekende zaken gingen dit jaar failliet

1: Miss Etam

Met de Miss Etam op nummer 1 begint deze top vijf met een persoonlijke ontboezeming. Mijn allereerste spijkerrokje (korter en strakker dan op mijn school was toegestaan) kocht ik daar. Zo gewaagd is de kleding die ze er verkopen al lang niet meer. Nu dreigt de zaak, met het hoofdkantoor in Zoetermeer, waar ik zo’n goede jeugdherinnering aan heb, uit het straatbeeld te verdwijnen. Dit jaar werd het faillissement uitgesproken. Er kwam een doorstart, maar op 21 december werd opnieuw uitstel van betaling aangevraagd.

Met té hoge vaste lasten voor zijn Rijswijkse restaurant kon Niven Kunz zich geen lockdown veroorloven. Hij had bovendien net een mede-aandeelhouder uitgekocht. Dus liet de kok, die op zijn 24ste al een ster kreeg, eind maart de zaak failliet verklaren. In augustus begon hij een nieuw restaurant, op de plek waar zijn kookavontuur begon, in ‘t Raethuys in Wateringen.

In februari viel plotseling rijschool Emjoy uit Zoetermeer om. Cursisten (of hun betalende ouders) waren woest. De financiële problemen speelden al langer, toch liet het bedrijf leerlingen dure lespakketten vooruit betalen, stellen gedupeerden. Joyce Kok, een van de twee eigenaren erkende dat problemen er al langer waren, maar dat ze dachten dat het goed zou komen omdat een andere rijschool uit Zoetermeer failliet ging. Zij hoopten die klanten erbij te krijgen.

Na 37 jaar ging afgelopen zomer kledingwinkel Den Haan in Naaldwijk failliet. De winkel was een begrip in het Westland. Een dure verbouwing in 2018, de concurrentie van webshops en vooral de terugloop van klandizie tijdens de coronacrisis zijn het Westlandse icoon fataal geworden.

Coalities werden gesmeed in restaurant Garoeda in Den Haag. Het Indische etablissement aan de Kneuterdijk was een plek waar je met keurig gekamde haartjes met je grootvader ging eten (sinds 1949), waar verjaardagen en huwelijksjubilea werden gevierd. Het was een pleisterplaats van oud-Indiëgangers. Maar het ging failliet. De maatregelen vanwege het coronavirus gaven de genadeklap.

