Deze vogel zorgt ervoor dat de Japanse Tuin wéér dicht moet blijven

De sperwer is een beschermde vogel en moet daarom in alle rust kunnen broeden. Die rust is bijna het hele jaar gegarandeerd in de Japanse Tuin. Maar dit voorjaar zou de prachtig onderhouden tuin eindelijk weer open gaan voor het publiek. Dat zal nu nog langer moeten wachten op een bezoek, in elk geval tot komend najaar.

Een voorbijganger zag dat de roofvogel een nest had gemaakt in een conifeer en informeerde de gemeente daarover. De sperwer is steeds minder vaak te zien in Nederland. Sinds 2000 neemt het aantal af. Er zijn volgens de Vogelbescherming ongeveer 2250 tot 2700 broedparen in het land. Daarom is het belangrijk dat de vogel in alle rust de eieren kan uitbroeden.