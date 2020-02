Deze vrolijke chocoladebruine mini bouvier genaamd Boef (4) zoekt een oudere vrouw

Een vrolijke chocoladebruine mini bouvier gemixt met een schnauzer, is mijn eerste indruk, als ik in Wassenaar kennismaak met Boef. Wat-ie van mij vindt blijft nog even gissen. Van tevoren was ik gewaarschuwd dat Boef nogal waaks is en niet van vreemden houdt. Maar ach, ik hoef niet door iedere hond begroet te worden alsof ik z'n beste maatje ben. Een hond met een portie gezond wantrouwen is helemaal niet zo verkeerd, lijkt mij.