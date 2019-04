Deze winkel verstoot Big Bazar uit centrum Den Haag

Geluk bij een ongeluk: bij een sluiting hoort een uitverkoop, zo ook bij Big Bazar. Die start morgen. Of de filialen aan de Leyweg en in de Megastores overeind blijven, is nog niet duidelijk. Deze week werd bekendgemaakt dat zakenman Michiel Witteveen Blokker en Big Bazar zal overnemen en in die ketens zal investeren.



De Xenos zal na het vertrek van de Big Bazar intrek nemen in het pand boven de Blokker en opent de deuren op 22 mei. Al eerder zat er een Xenos in de Grote Marktstraat, maar die moest plaatsmaken voor interieurzaak Casa.



