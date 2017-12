'Deze XXL Coolblue-winkel wordt een gillend succes'

Dief breekt brievenbussen open voor chocola

12:14 Het had een leuk gebaar moeten zijn, de chocolaatjes in de brievenbussen. Maar een dief gooide roet in het eten. Vanochtend troffen de bewoners van de flat aan de Zwolsestraat in Scheveningen opengebroken brievenbussen aan, en van de chocola ontbreekt sindsdien elk spoor.