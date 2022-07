Deze zomer gratis op ontdekkingstocht door de oorlogsgeschiedenis van Nederland

Duitse kweker gaat aan de haal met alle prijzen tijdens Internatio­na­le Rozencon­cours in Den Haag

Met de ‘Coral Lions-Rose’ heeft de Duitse rozenkweker Kordes afgelopen weekend de Gouden Roos gewonnen. Ook viel hij in de prijzen met de Publieksroos voor ‘Better Times’ en sleepte hij tot slot de onderscheiding voor Best geurende roos (‘Kiss me Kate’) in de wacht tijdens het Internationale Rozenconcours in het Westbroekpark in Den Haag. Een unicum, aldus de organisatie.

11:17