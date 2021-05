Deze zomer rechtstreekse tramverbinding tussen Centraal Station en Scheveningen

Wethouder Bredemeij­er moedeloos van afvalellen­de in de stad: ‘Ik neem dit elke dag mee naar huis’

9:23 Het is op dit moment misschien wel de grootste ergernis onder inwoners van Den Haag: de smerige troep op straat. Maar ook op het stadhuis balen ze er verschrikkelijk van. ,,Als er iets is dat ik elke dag mee naar huis neem, is dit het wel’’, bekent verantwoordelijk wethouder Hilbert Bredemeijer. Volgens hem heeft de gemeente echt van alles geprobeerd. ,,Maar het voelt als dweilen met de kraan open’’, zegt hij diep zuchtend.