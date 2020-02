Deze zomerse evenementen krijgen subsidie van de gemeente Den Haag

Negentien evenementen in Den Haag krijgen dit jaar een financiële bijdrage van de gemeente. Dat is vrijdag bekend gemaakt. Het geld komt vanuit het Promotiefonds Kleinschalige Publieksevenementen.

In de lijst staan een aantal bekende, maar ook nieuwe festivals. Zo kunnen Embassies of Design in het Museumkwartier, Het Varend Corso en The Hague Surf Festival rekenen op subsidie. ‘Oude bekenden’ zijn onder meer Schollenpop, The Streets of Chuck Deely en The Hague Pride.

Volgens verantwoordelijk wethouder Saskia Bruines (Economie) is er nu ‘voor ieder wat wils’. ,,Want naast de grote evenementen zijn ook de kleinere festivals geliefd onder bewoners en bezoekers.”

Varend Corso

In totaal werden er 29 aanvragen voor subsidie ingediend. Daarvan krijgen er negentien een financiële bijdrage. Het meeste geld gaat naar het Varend Corso, dat 25.000 euro krijgt. Daarna volgen The Streets of Chuck Deely, The Hague Pride en North Sea Regatta met een subsidiebedrag van 15.000 euro.