Di-rect bedankt fans voor gouden plaat: ‘Deze is ook voor jullie’

Di-rect trad via een livestream op voor fans die zo vanaf hun bank thuis mee konden rocken. Nadat de laatste tonen van ‘Soldier On’ klonken, werd gitarist Spike onderbroken door Rudo de Raaff. De man die deel uitmaakt van het team rondom de band mocht hen mededelen dat ze met hun hit een gouden plaat hebben behaald. Een moment dat voor gejuich zorgde, maar ook bij uitzondering werd gedeeld op sociale media. Om de stream te bekijken, moesten namelijk kaarten worden gekocht. ,,Voor dit moment hebben we toch even de opnameknop ingedrukt”, valt op de Facebookpagina van de Haagse rockers te lezen.

‘Vinyltjes’

Het is de eerste keer dat de band een gouden plaat kreeg. En daarvoor bedanken ze iedereen. ,,Deze plaat is niet alleen voor ons, deze is ook voor jullie. Door jullie streams, downloads, vinyltjes is dit gelukt en daar zijn we dankbaar voor.”