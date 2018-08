DI-RECT geeft show in de Bijenkorf in Den Haag

De Haagse muzikanten van DI-RECT speelden gistermiddag een thuisconcert. Nee, niet in het Paard, maar in de Bijenkorf. De rockband trad op in het warenhuis ter promotie van een collectie van kledinglijn Fred Perry. Zo klinkt de akoestiek in de Bijenkorf.