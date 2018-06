DI-RECT is verassing op hoofdpodium Pinkpop

De band hoefde er niet lang over na te denken over het bekleden van de main stage in Landgraaf. DI-RECT laat op Twitter weten razend enthousiast te zijn over de plotselinge uitnodiging. ,,Dit is onwerkelijk. Gisteravond stonden we niks vermoedend klaar om het podium op te gaan bij Spijkenisse Live, toen er een telefoontje kwam van onze boeker.... "The Kooks zijn morgen verhinderd op Pinkpop. kunnen jullie voor hen invallen op de MAINSTAGE?" Enroute to Landgraaf!"