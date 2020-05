Di-rect rockt in een lege Koninklijke Schouwburg: ‘We geven altijd alles, dus nu ook!’

even bellen metDi-rect geeft op 6 juni een exclusief concert in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Ondanks de lege zaal is er toch publiek. Mensen kunnen thuis via een livestream meekijken. Kaartjes zijn vanaf komende vrijdag 09.00 uur via de website te koop. Kopers mogen zelf bepalen hoeveel ze ervoor betalen. Gitarist Spike vertelt.

6 juni staan jullie weer op een podium. Hoelang is dat geleden?

,,Wauw. Dat was Vrienden van Amstel. Dan zijn we toch grofweg vier maanden verder.”

Best een tijd.

,,Ja, we zullen ons best moeten doen om weer in vorm te komen. In de twintig jaar dat we samen spelen hebben we dit niet meegemaakt. Eigenlijk zijn we elke zomer op pad met elkaar. Dus we keken naar mogelijkheden om toch muziek met elkaar te maken. We hebben thuissessies live uitgezonden op social media en merkten dat onze achterban daarop aansloeg. Zo is het balletje gaan rollen.”

Spelen voor een lege zaal, vreemd of juist intiem?

,,Tuurlijk is het gek. We gaan kijken of we een bepaalde vorm van interactie met kijkers kunnen regelen. Het publiek is meer dan vijftig procent van een concert. Maar we hebben vanaf onze eerste show die we samen deden gezegd: We geven altijd alles. Dus nu ook!”

Bij optredens kan jij best rondspringen. Wordt het podium nog afgeplakt met tape om bewegingsruimte aan te geven?

Lacht: ,,Daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht. Er is gelukkig ruimte genoeg. Maar ik kijk er zo erg naar uit om het podium op te gaan, naar de energie die dan losbarst. Als dat betekent dat ik in een cirkel van anderhalve meter moet staan… Geen probleem!”