DI-RECT, Sjaak Bral en Koen Herfst in de bres voor Haagse jongeren

Een bijzondere benefietvoorstelling vindt op maandag 28 mei in het Zuiderstrandtheater plaats. Hierbij wordt geld ingezameld voor Dushi Next Step, een opvanghuis voor Haagse jongvolwassenen. Tal van Haagse artiesten zullen hun steentje bijdragen aan de benefietavond.

De avond staat geheel in het teken van het goede doel Dushi, dat een tweede opvanghuis in de Hofstad wil realiseren. Het 'Next Step'-huis moet een kleinschalige oplossing bieden voor de opvang en begeleiding van kinderen tussen de 12 en 18 jaar die niet meer bij hun ouders kunnen wonen.

Het beoogde huis wordt een aanvulling op het bestaande Dushi Huis aan de Strausslaan, waar momenteel zeven kinderen wonen. Met het nieuwe huis komen er vijf plaatsen bij in Den Haag.

De Rotterdamse zangeres en Dushi-ambassadrice Shirma Rouse neemt de regie van de avond onder haar hoede. De artieste is onder andere bekend van The Voice of Holland en zong met Anouk mee op het Eurovisie Songfestival in 2013.

Lokaal

Bovendien zet verschillend lokaal talent zich op de benefietavond belangeloos in voor het goede doel. Zo geeft DI-RECT een optreden, maar ook Sjaak Bral is aanwezig. Presentator en drummer Fred Zuiderwijk en Koen Herfst verzorgen samen een slagwerkshow. Koen: ,,Ik werd benaderd door Fred of ik mee wilde doen met de show en het leek me een heel goed doel om me voor in te zetten. We gaan lekker knallen." Ook De Dutch Don't Dance Division en de Vrije Theaterschool Den Haag treden op.

De gehele opbrengst van het benefietconcert gaat naar de bouw van het huis.