DI-RECT speelt nieuwe single live op negen radiostations tegelijk

Gerard en Riet Walther na 70 jaar huwelijk uit elkaar geplaatst: ‘Hoe kunnen ze dit doen?’

3 september Gerard (91) en Riet Walther (87) dreigen de laatste periode van hun leven alleen door te brengen. Riet woont in een verpleeghuis in Zoetermeer, terwijl Gerard in Lekkerkerk is geplaatst. Schoonzoon Frans Oranje doet er alles aan om ze samen te brengen.