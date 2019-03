Di Sopra wil nieuw terras maar loopt tegen bureaucratische muren op

Het hek van hun balkon willen ze vervangen voor een glazen afscheiding, zodat gasten ook in het voor- en najaar uit de wind buiten kunnen zitten. Maar ondernemers Mario van Dijk en Eddie Kolenbrander van restaurant Di Sopra in Scheveningen lopen al twee jaar 'tegen bureaucratische muren op'. ,,De buren hebben er wél één."

Achter de glazen wanden op de terrassen van zaken als Encore, Catch by Simonis en De Dagvisser in de haven van Scheveningen genieten bezoekers deze dagen van het zonnetje. Dat het nog geen dertig graden is en er een standaard 'Schevenings windje' waait, is nauwelijks te merken.

Vol verlangen kijken eigenaren Eddie Kolenbrander en Mario van Dijk van restaurant Di Sopra naar de zitplaatsjes van hun buren. Zelf zijn ze al zo'n twee jaar bezig om ook zo'n uitschuifbare glazen wand om hun terras te realiseren. Tevergeefs. ,,We krijgen maar geen toestemming van de welstandcommissie van de gemeente", verzucht Van Dijk. ,,Als wij ook een glaswand plaatsen, zouden de terrassen hier 'niet meer uniform' zijn, schreef een ambtenaar onlangs naar ons in een mail."

Ratjetoe

Terwijl het volgens de uitbaters juist nú een ratjetoe is in de Scheveningse haven. ,,De ene buitenplaats heeft een ijzeren hek, de ander een houten en weer andere horecazaken hebben dus wél de glaswand die wij ook graag willen. Dat is toch niet uniform?"

De ondernemers hadden gehoopt de vergunning vóór komende zomer rond te hebben. ,,Hoe staat de wind en van welke dikte moet het glas zijn dat we nodig hebben? We hebben alle berekeningen al gemaakt en weten inmiddels ook dat een nieuw terras ons ongeveer een ton gaat kosten. Niet niets, maar dat maakt ons niet uit. We zullen meer omzet draaien wanneer gasten niet alleen in de zomer, maar ook in voor- en najaar buiten kunnen zitten. Helaas ziet het er niet naar uit dat het op korte termijn gaat lukken."

Raadslid Ralf Sluijs van Groep De Mos heeft het Haagse college in schriftelijke vragen om opheldering over de situatie in Scheveningen gevraagd. ,,Dit lijkt pure willekeur", vindt hij. ,,Ondernemers lopen volledig vast in een woud van regels. Er blijft onderhand geen tijd meer over om te ondernemen. Daarom moet er snel een vast aanspreekpunt komen voor vergunningen, zoals ook in het coalitieakkoord staat."