Dichtende academicus had het niet op religie of geld

Werkbureau van koning Wil­lem-Alexan­der weer te bewonderen

19:49 Goed nieuws voor wie altijd al een kijkje heeft willen nemen in het werkpaleis van koning Willem-Alexander of de Koninklijke Stallen. Na het grote succes in 2016 en 2017 gaan de deuren van de gebouwen in Den Haag ook dit jaar open voor publiek.