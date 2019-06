'Dickpics' kwamen mannen duur te staan

De een plunderde de spaarpot van zijn kind, een ander maakte zijn laatste spaarcenten over en een derde overwoog zichzelf iets aan te doen. Dat was het gevolg voor de opgelichte slachtoffers, die bang waren dat hun naaktfoto's naar vrienden en familie zouden worden gestuurd.

Totaal hadden de oplichters 27 slachtoffers gemaakt. Zij dachten online te chatten met leuke dames die wel geïnteresseerd waren in de mannen. De contacten werden gelegd via dating- en sekssites als Tinder, Badoo, Mint en Chat met vreemden. Over en weer zouden foto's gestuurd zijn die weinig aan de verbeelding overlieten.

Zodra de mannen de 'dickpics' verzonden, kregen ze het dringende verzoek geld over te maken. In veel gevallen ging het om honderden euro's. Eén gedupeerde heeft totaal 1250 euro betaald, uit angst voor het uitlekken van de naaktfoto's. Wie niet betaalde, werd brutaalweg opgebeld. Een slachtoffer dat bij een bank werkt, vreesde voor zijn baan. ,,Nadat hij betaald had, werd hij er nog op gewezen dat hij dom was dat hij foto's van zichzelf naar anderen stuurde", aldus de rechter.

Over een ander slachtoffer: ,,Die meneer heeft uiteindelijk geld van de rekening van zijn kind gehaald. Dat vind ik schokkend."

Quote Ik kan niet zeggen met wie ik contact heb gehad. Dan maak ik hele grote problemen voor mezelf. Branco R.

Witwassen

Verdachte Branco R. reageerde door te zeggen dat hij dat ook 'erg' vond. De 21-jarige Hagenaar moest gisteren bij de rechtbank verschijnen voor zijn rol bij de gewiekste oplichtingspraktijken. Het OM kon niet bewijzen dat hij het was die de slachtoffers geld aftroggelde, maar vervolgt hem wel voor medeplichtigheid en witwassen, omdat zijn bankrekening werd gebruikt.

Hij zei zich van geen kwaad bewust te zijn. Ja, er kwam inderdaad ruim 10.000 euro op zijn rekening binnen. Dat geld nam hij vervolgens op om aan iemand anders te geven. Wie dat geld kreeg, wie hem vroeg zijn bankrekening open te stellen en wie het brein achter de operatie was, wist hij niet, of wilde hij niet zeggen. ,,Ik zat in een moeilijke periode en werd benaderd om mijn rekening open te stellen", vertelde hij. ,,Ik kan niet zeggen met wie ik contact heb gehad. Dan maak ik hele grote problemen voor mezelf.”

Bang

De opmerking van de voorzitter van de rechtbank dat hij al in de problemen zat, kon daar niets aan veranderen. ,,Ik durf dat niet te doen. Ik ben gewoon bang."

Ook op veel andere vragen kreeg de rechtbank geen antwoord. Bijvoorbeeld hoe het mogelijk was dat iemand anders over de pincode van de rekening van R. beschikte. ,,Dat weet ik niet, dat moet u aan hem vragen."

Maar wie zich precies voordeed als de gewillige, rondborstige dame is niet bekend. De slachtoffers konden alleen vertellen dat ze iemand aan de lijn kregen met een Turks of Marokkaans accent. De twee telefoons die bij R. werden gevonden, zijn niet gebruikt in de contacten met de slachtoffers.

Een andere Hagenaar die eerder terecht stond voor de afpersingen werd hiervoor in april vrijgesproken. Ook hij zei destijds dat hij alleen zijn bankrekening liet gebruiken om geld op te storten. Daarvoor kreeg hij een maand celstraf.

Tegen Branco R. eiste de officier van justitie gisteren een celstraf van 15 maanden, waarvan vijf voorwaardelijk. Hij is al eerder met justitie in aanraking geweest en de kans op herhaling wordt hoog ingeschat. Die behandeling moet de rechtbank dan ook opleggen, vond de officier van justitie, die benadrukte welke invloed de afpersing op de slachtoffers heeft. ,,Ze weten nooit zeker of ze niet nog een keer benaderd worden omdat de daders de foto's nog steeds hebben."

De advocaat van R. vindt een onvoorwaardelijke straf echter te ver gaan. ,,Mijn cliënt is niet slim genoeg om deze modus operandi feilloos te verrichten. Hij heeft niet overzien wat de gevolgen waren om zijn bankrekening te laten gebruiken."