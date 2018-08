Die geel-zwarte rakkers worden agressief als je aan hun eten zit

Onze stad wordt door jongeren ‘overspoeld’. The HOPweek - de introweek van Universiteit Leiden - is los. De Oh Oh Intro voor alle studenten in de stad begint volgende week, maar dat alles is nog geen verklaring voor dat irritante gezoem. De producent van dat geluid draagt dan ook geen polo maar een geel met zwart gestreept pak. Vleugels heeft ‘ie ook en bolle ogen op z’n kop. Voor hem tijdens de introweken geen maf konijnenpak. Bij hem bungelt er al een angel aan z’n kont. Wespen zijn deze zomer een ware plaag. Door de zachte winter zijn de koninginnen niet overleden. Dus fokken ze rustig door. Hun nesten groeien als kool. Onder dakgoten, tussen spouwmuren of op balkons.



Zoals opa’s en oma’s zeggen: ‘Alles waar ‘te’ voor staat is slecht. Behalve tevreden’. Nou, die wespen zijn allesbehalve tevreden. Nu ze hun huis delen met duizenden raakt het voedsel op. Ze hebben honger en worden chagrijnig.



Dermate chagrijnig dat het hondenfenomeen baknijd ook op wespen van toepassing is. Die geelzwarte rakkers worden agressief als je aan hun eten zit. Oftewel: jouw boterham met hagelslag.



Een telefoontje naar de bestrijdingsdienst is gelukkig zo gepleegd. Voordat die er is ben je door de drukte een paar uur verder, maar dan heb je ook wat. Een meneer die met een simpel gifspuitje je binnen vijf minuten van je plaag afhelpt. Hijzelf is nog het gelukkigst. Binnen een paar minuten tachtig euro rijker, ik heb het nog nooit verdiend. Doe dat bedrag maal tien, want dat is het gemiddeld aantal adressen waarop hij dagelijks rijdt. Volgens een bestrijder in deze krant houdt de drukte aan tot de zon verdwijnt. De regen maakt de nesten kapot waardoor ook wespen niet meer verschijnen. Ik - behoorlijk allergisch - kan niet wachten tot het zover is. Doe mij studentencentrum Beehive van Universiteit Leiden maar. Als je daar straks naar binnen gaat dan kom je er tenminste levend weer uit.



