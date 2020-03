Die gemeenteraad is niet bepaald boeiende tv, maar wel de moeite waard

Hou je Haaks Bij Fa Fa Dansacade­mie zitten ze niet bij de pakken neer: ‘The show must go on!’

26 maart In de Fa Fa Dansacademie Den Haag is het stil. De showtalenten staan voorlopig thuis voor de spiegel. ,,Heel vervelend", geeft eigenaresse Annette Wijdom toe. ,,Maar we komen hier sterker uit, dat weet ik zeker. The show must go on!”