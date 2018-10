‘Ik was al zo vaak in den vreemde, maar dacht altijd terug aan mijn mooie Haagje, waar ik vandaan was gevlucht’. Waarom en waarheen Dolf Brouwers gevlucht was, zullen we nooit weten. Wel dat hij hoopte ooit terug te keren bij ‘die Haagse Toren’. ‘Daar wil ik altijd zijn, daar voel ik mij gelukkig en blij, daar wil ik blijven en gelukkig zijn.’