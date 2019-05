Die Haghe is van iedereen

,,We zijn enorm geschrokken van die brand, maar achteraf gezien is dat ons geluk geweest. Hoe raar dat ook klinkt. We kregen een duwtje om te durven veranderen en om aan iets nieuws te bouwen. Iedereen zette zijn schouders onder het herstel. Mensen van wie je het niet had verwacht, meldden zich om de club weer op te bouwen. Onze berg vrijwilligers maakt de vereniging.‘’



Op die bewuste zondagavond 13 oktober 2013 leek kortsluiting in de kantine aan de Wijndaelerweg in Ockenburgh een einde te maken aan een levenswerk. Toegesnelde leden, van wie sommigen in 1975 bij de bouw hadden geholpen, troffen op sportpark Ockenburgh een compleet verwoeste kantine aan. De kleedkamers, die los van de kantine staan, bleven overeind. Voor de leden van het op 1 november 1923 opgerichte Die Haghe brak een lastige periode aan. ,,Gelukkig kregen we een helpende hand van onze buren van PGS/VOGEL toegestoken. We hebben ruim twee jaar lang van hun kantine gebruik mogen maken.‘’



De Haagse club bouwde in die periode niet alleen aan een nieuw clubgebouw, maar ontwikkelde ook de vereniging. ,,In die periode zijn we in ledenaantal verdubbeld naar 1000 voetballende en in totaal 1248 geregistreerde leden verdeeld over 64 teams. Daarnaast zijn de faciliteiten op de club verbeterd.‘’



De club promoveerde in de afgelopen twee seizoenen met het eerste team met nagenoeg dezelfde spelers twee keer op een rij en speelt nu in de eerste klasse. ,,We betalen spelers niet, dus moet er een andere prikkel zijn dat de spelers blijven én dat ze presteren. Ik denk dat wij een prettige omgeving bieden'', aldus Van der Starre, wiens zoon Sebastiaan in het eerste team voetbalt.