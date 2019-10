Die Loetje, niet goedkoop, wel ijzersterk imago

We zijn een kwartiertje te laat door druk stadsverkeer. Onze tafel is dan al vergeven en er wachten mensen. Omdat we reserveerden is er toch plek. Wees gewaarschuwd. Het loopt hier storm.



Het verhaal is genoegzaam bekend. Amsterdammer Ludwig Klinkhamer had eerst een slagerij in de Jordaan, vond dat te zwaar werk en opende in de jaren 70 met zijn broer een café met biljarttafels in Amsterdam-Zuid. Daar werden ook een simpele tosti en uitsmijter geserveerd. Later kwam er een ossenhaasbiefstuk van 200 gram bij. Zonder poespas. Het vlees gebakken in een dunne pan, die niet werd gewassen maar gespoeld, met een flink stuk Blue Band en witte boterhammen om mee te dopen.



De rest is geschiedenis. Loetje groeide uit tot een fenomeen en groeit door. Inmiddels zonder Loetje, want die viel op 83-jarige leeftijd twee jaar geleden van een trap in z'n restaurant en overleed. Zijn zoon stond toen al jaren aan het roer. De keten is nu in handen van investeerder Waterland. Het eenvoudige concept van de biefstukkenkoning spreekt nog altijd tot de verbeelding. Vegetarisme, footprints en CO2-discussies ten spijt.



Feit is dat Loetje stampvol zit op dinsdagavond als wij er binnenstappen. Dat zijn ruim vierhonderd zitplaatsen. Daar tussendoor beweegt de bediening zich als een geoliede machine. Aardig en zonder dat er op je tafeltje wordt geaasd. Borden met biefstukken worden aan de lopende band uitgeserveerd. Ze zijn tot aan de rand toe gevuld met jus waardoor we soms de neiging hebben opzij te schuiven als zo'n stuwmeer weer voorbij golft.