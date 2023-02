Die mysterieuze Valentijnskaart heb ik al vijftig jaar bewaard

Lieve Rachel In de rij voor Herrmann’s bakkerij in Wagen­straat: ‘Hoe het zat met sucadebol­len weet ik nog steeds niet’

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (11) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze keer verhaalt hij over de sucadebollen van bakkerij Herrmann in 1944. En Rachel’s papa, die zijn grootmoeder op een oorlogsfoto denkt te herkennen.