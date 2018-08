'Die wijn drinken wij echt nooit meneer de rechter'

Die behandelde een zestal rechtszaken van Hagenaars die vinden dat de gemeente hen ten onrechte een boete van 126 euro heeft opgelegd omdat zij oud papier naast overvolle papierafvalcontainers hadden neergezet. De gemeente legde de zogenoemde bestuursdwangsaanslagen (want een strafboete mag je het niet noemen) op nadat zij in verkeerd aangeboden oud papier dozen en zakken enveloppen met naam en adressen van de vermeende overtreders vond. Volgens de bezwaarmakers hebben anderen hun envelop of adreswikkel uit de propvolle papiercontainer gevist en in een doos naast de container gestopt. Of dat met opzet of per ongeluk is gebeurd lieten de Hagenaars in het midden. Want zoiets is niet te bewijzen.